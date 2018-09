Veja aqui o programa “Decisores” desta semana, com o presidente da Confederação do Turismo de Portugal

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, é o convidado desta semana do programa Decisores, nesta edição apresentado por Alexandra Almeida Ferreira, transmitido esta sexta-feira nas redes sociais do Jornal Económico.

Na entrevista, Francisco Calheiros sublinha que as receitas do turismo em Portugal ascenderam aos sete mil milhões de euros no primeiro semestre de 2018, um crescimento de 14%, em termos homólogos, apesar de a tendência ser “preocupante”, dado que o número de turistas britânicos que visitaram Portugal baixou entre 6% e 7% no primeiro semestre quando comparado com o mesmo período de 2017.

A razão do aumento da receita numa altura em que as dormidas e o número de turistas estagnaram explica-se porque os turistas gastam mais diariamente, diz o presidente da CTP. Veja aqui o programa completo.