A hiperpersonalização, a importância da formação dos recursos humanos ou o futuro do mercado de trabalho. Sentados à mesa da sala Ajuda no hotel Pestana Palace, em Lisboa, um painel de especialistas de várias empresas debateu e descodificou o futuro de uma nova era tecnológica. O tom descontraído com que os temas foram levados à mesa foi outra das imagens deste Observatório promovido pelo Jornal Económico e pela Accenture, sobre o tema “The post-technology era is upon us: Are you ready?”.

No debate, moderado pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves, estiveram presentes Rui Barros, managing director da Accenture Technology em Portugal, Ricardo Chaves, CCO da SIBS, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Francisco Simão, administrador dos CTT. Rui Barros começou por falar das tendências para os próximos três anos, tendo por base o estudo realizado pela consultora a nível mundial, onde foram entrevistados mais de seis mil executivos. “Vamos assistir cada vez mais à oferta de personalização em real time de ofertas e serviços. É isso que cada vez mais vai acontecer também em Portugal”, disse.

Ricardo Chaves, da SIBS, refere que a tecnologia está “em todo o lado” e traz um desafio “focado na solução”. “É preciso pegar na tecnologia e transformá-la numa experiência de consumidor relevante. É o caso do nosso MB Way. Aquilo que nós chamamos o innovation by design começa a ser distintivo versus o innovation by techonology”.

