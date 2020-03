A situação de suspensão dos voos da TAP para a Venezuela “é lamentável”, afirmou Ana Cristina Monteiro, presidente da Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom), pois “são as pessoas as que mais ficam prejudicadas” com a posição do governo de Nicolás Maduro.

Ana Cristina Monteiro disse ao Económico Madeira que tem conhecimento do impacto desta decisão nalgumas famílias que vieram de visita à Madeira e que não conseguiram regressar na data marcada.

“Sabemos que a TAP está a devolver a situação das viagens, quer mediante a devolução da passagem, quer através de outras linhas aéreas”, mas “as pessoas que estão na Venezuela e que tinham as suas viagens planificadas para a Madeira, ainda não conseguiram viajar”.

A suspensão dos voos da TAP para a Venezuela aconteceu depois de o governo de Nicolás Maduro ter acusado o tio de Juan Guaidó, Juan Márquez, de ter viajado para a Venezuela na TAP transportando material explosivo em diversos objetos.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 06 de março.