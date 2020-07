Ventiladores com anomalias no Algarve não foram adquiridos pelo SNS, sublinha Governo

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que os 30 ventiladores para Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, aos quais foram detetados problemas técnicos, não foram adquiridos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), segundo declarações da governante, esta sexta-feira, 17 de julho, na conferência de imprensa relativa à divulgação do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS)

“Os ventiladores não foram comprados pelo SNS. Foram uma doação e, tanto quanto, quem generosamente fez a doação estará a tentar resolver a situação com o fornecedor”, afirmou Marta Temido.

Segundo noticiou o “Correio da Manhã” e o “Público”, os 30 ventiladores foram adquiridos pela Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL na China, em mediação com o Algarve Biomedical Center, para apoiar o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Os equipamentos apresentam falhas técnicas, impedindo por enquanto a sua utilização. Os ventiladores terão custado 1,3 milhões.

Questionada para fazer um ponto de situação sobre o número de ventiladores ao serviço do SNS, a governante revelou que, atualmente, há 1.743 ventiladores alocados ao SNS. Mas em “situações diversas”.

“Relativamente aos ventiladores do SNS, o ponto de situação é o seguinte: começámos no início de março, por identificar um conjunto de mais de 1.100 ventiladores que estavam disponíveis e que poderiam ser afetos ao tratamento da doença Covid-19. Sabíamos que precisávamos de reforçar essa capacidade de ventilação, na medida em que pretendíamos retomar a atividade normal do SNS.Portanto, neste momento”, começou por referir.

“Temos já um total de 1.743 de outros ventiladores que estarão em situações diversas, dos quais 946 resultantes de compras e entregas”, acrescentou. Desses, 470 estão em testes ou já estão em fase de distribuição pelos hospitais. Outros 250 estão em apreciação “por vicissitudes contratuais”, 140 ventiladores encontram-se “em análise detalhada”, por terem revelado “desconformidades”. Por isso, a ministra explicou que ou serão “devolvidos ou serão substituídos”.

Dos referidos 1.743 ventiladores, “522 são resultantes de doação e 156 resultantes de empréstimo”.

