Vice-presidente do BCE defende privatização do Bankia

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) defende que a privatização do Bankia deve ser mantida para posteriormente se encontrar o melhor momento para maximizar as receitas para o Estado. Em entrevista esta segunda-feira, 10 de fevereiro, ao jornal “Expansión”, Luís de Guindos refere que o “Bankia não deve ser um banco público, pois a sua privatização é importante”.

Questionado sobre como vê o futuro do Bankia e se a sua privatização é urgente, o vice-presidente do BCE afirma que “o Bankia não deve ser um banco público, mas não me cabe a mim decidir quando deve ocorrer a sua privatização, mas pessoalmente acho importante que seja feita ou, pelo menos, que seja mantida a mensagem de que será feita no momento certo”.

No que diz respeito ao facto do BCE poder considerar o Bankia como uma entidade pública, Luis de Guindos explica que “os temas dos bancos públicos ou privados são uma decisão do Governo”.

No entanto o responsável do BCE salienta que do seu ponto de vista pessoal “a mensagem ou espírito da privatização do Bankia deve ser mantida. Além disso, faz parte do espírito do que foi o resgate às caixas de poupança espanholas. Agora, compreendo perfeitamente o atraso, dadas as classificações atuais. Já aconteceu quando eu era ministro”.