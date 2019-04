Vila Galé inaugura hotel no Douro

O Grupo Vila Galé inaugura na noite de hoje, dia 23 de abril, um novo hotel em Portugal, no Douro. Trata-se do Vila Galé Douro Vineyards, uma unidade de agroturismo, em Armamar, no Douro vinhateiro. Nesta primeira fase, o novo hotel tem apenas sete quartos, restaurante e bar com vista panorâmica, terraço, adega e piscina exterior.

O Jornal Económico apurou que esta nova unidade hoteleira do Grupo Vila Galé exigiu um investimento de cerca de oito milhões de euros, tendo criado 20 postos de trabalho.

Para junho, está previsto começar a segunda fase desta unidade hoteleira, com a construção de mais 42 unidades de alojamento, cuja construção deverá estar concluída em junho de 2020.

Esta unidade de agroturismo está situada na Quinta do Val Moreira.

O Grupo Vila Galé já está a produzir vinhos do Douro e do Porto, com a nova marca Val Moreira, passando, assim a ter produção de vinho no Douro, depois de já produzir vinhos e azeites regionais no Baixo Alentejo, com a marca Santa Vitória.

“Com uma vista de cortar o fôlego para o Rio Douro e para o Rio Tedo, é no coração do Douro Vinhateiro que surge o Vila Galé Douro Vineyards. Com uma forte componente de agro e enoturismo, esta unidade estende-se pela centenária Quinta do Val Moreira, que já surgia no afamado mapa do Barão de Forrester, traçado no século XIX, que lhe valeu a reputação de cartógrafo”, sublinha o ‘site’ oficial do Grupo Vila Galé em relação a esta nova unidade hoteleira.

A mesma informação acrescenta que, “na margem sul do Douro, perto da pitoresca aldeia do Marmelal, a propriedade que acolhe o ‘Vila Galé Douro Vineyards’ fica muito próxima de um dos dois marcos mandados construir pelo Marquês de Pombal em 1757”.

“Classificados como imóveis de interesse público, serviam para demarcar a zona dos vinhos generosos do Douro, à época sob jurisdição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas Douro. Nascia assim a primeira região demarcada de vinhos do mundo. Hoje, os vinhedos em socalcos tornam única a paisagem que rodeia esta unidade”, revela o Grupo Vila Galé.

O ‘site’ oficial do grupo liderado por Joaquim Rebelo de Almeida destaca a localização, assim como o “charme” e a “exclusividade” desta unidade hoteleira, sublinhando a “calma”, o “silêncio”, o “cenário”, mas também a piscina exterior e a gastronomia regional do restaurante Val Moreira, “cujos grandes janelões permitem admirar a envolvente”.

Nota para a possibilidade de visitas à adega e de provas de vinhos do Porto e de mesa da marca Val Moreira, produzidos no local, além de poder fazer cruzeiros fluviais ou passeios de comboio.

O Vila Galé Douro Vineyards é a 34ª unidade hoteleira do Grupo Vila Galé (25º em Portugal, mais nove hotéis no Brasil).

O Grupo Vila Galé, segundo maior grupo hoteleiro português, já apresenta um oferta de cerca de oito mil quartos em Portugal e no Brasil, empregando mais de 3.200 colaboradores.