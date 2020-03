Numa altura em que o debate sobre regionalização ou descentralização perdeu fôlego – após ter reacordado no final da legislatura anterior –, os autarcas que cumprem a espinhosa função de manter o interior do país habitável e (mais ou menos) povoado e os agentes que têm em mãos as instituições que lá vão sobrevivendo, convergem numa apreciação muito pessimista da envolvente.

O ciclo de conferências Portugal Inteiro, realizado pelo grupo Altice em parceria com o Jornal Económico – que tem percorrido algumas das principais cidades do interior – deixa claro que, tantos anos depois de o problema ter sido identificado, as regiões do interior continuam a ser “um território esquecido”, como afirmou João Monney Paiva, presidente do Instituto Politécnico de Viseu, onde o ciclo encerrou esta semana.

“Viseu está na zona esquecida do país, que é 80% do território nacional”, disse MonneyPaiva, para enfatizar que as alternativas são aquelas que os responsáveis regionais quiserem e conseguirem encontrar. No caso do politécnico, a alternativa da internacionalização parece ser a que mais créditos consegue junto dos seus responsáveis – que já têm nos alunos estrangeiros uma percentagem sensível do total de educandos.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor