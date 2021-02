A Caixa Geral de Depósitos identificou Vítor Bento como candidato com o perfil certo para presidente do Conselho de Administração do banco público, e com fortes possibilidades de passar no crivo do Banco Central Europeu (BCE), revelou ao Jornal Económico (JE) fonte conhecedora do processo.

O atual chairman da SIBS reúne condições para passar no exame do supervisor bancário europeu, já que tem experiência no sector financeiro, e esteve no Banco de Portugal e no IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Para além de cumprir os requisitos estipulados em regulamento da CGD, ao nível da política de avaliação da adequação para a seleção de membros dos órgãos de administração e fiscalização. Aqui são requeridas competências e qualificações ao nível da habilitação académica, de formação especializada e obtidas através de experiência profissional “com duração e níveis de responsabilidade que estejam em consonância com as características, a complexidade e dimensão da CGD”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor