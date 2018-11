Vive na Grande Lisboa? Saiba se reside numa das melhores freguesias da região

A freguesia do Parque das Nações foi eleita na melhor freguesia para se viver da Grande Lisboa, tendo sido melhor avaliada em Segurança (4,35), Acessos (4,24) e Lojas e Restaurantes (4,18), numa escala de 1 a 5, de acordo com um estudo conduzido pela Imovirtual onde, através da opinião de 2.200 indivíduos, foram eleitas as melhores freguesias para se viver.

Os inquiridos avaliaram as freguesias onde residem através de 12 fatores: Segurança, Limpeza, Qualidade do ar, Silêncio, Transportes Públicos, Lojas e Restaurantes, Espaços de Lazer, Estabelecimentos de Ensino, Espaços de Saúde, Custo de Vida em geral, Acessos e Estacionamento.

No top 10 das freguesias da Grande Lisboa melhor classificadas encontram-se respetivamente a do Parque das Nações (4,38), Ericeira (4,28), Mafra (4,19), Porto Salvo (4,17), Moscavide e Portela (4,13), São João das Lampas e Terrugem (4,10), Alvalade (4,09), Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias (4,08), Cascais e Estoril (4,06) e a do Areeiro (4,05). No top 10 das pior classificadas encontram-se as freguesias da Encosta do Sol (3,44), Mina de Água (3,43), Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (3,42), Rio de Mouro (3,41), Santa Clara (3,38), Agualva e Mira-Sintra (3,38), Falagueira-Venda Nova (3,30), Pontinha e Famões (3,30), Camarate, Unhos e Apelação (3,29) e por último, a freguesia do Cacém e São Marcos (3,21).

Das 10 freguesias melhor avaliadas, quatro são do Concelho de Lisboa, sendo que as restantes pertencem aos Concelhos de Mafra, Oeiras, Sintra e Cascais. Amadora e Sintra são os concelhos que concentram as seis freguesias pior avaliadas das 10 principais. Os três fatores avaliados que no geral foram melhor classificados foram a Segurança, Acessos e Lojas e Restaurantes. ‘Espaço de Lazer’, ‘Espaço de Saúde’ e ‘Limpeza’ foram os fatores que receberam piores avaliações da avaliação global das freguesias analisadas.