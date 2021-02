Volume de negócios na indústria cai 10,6% em 2020 e 7,7% em dezembro

O volume de negócios na indústria caiu 7,7% em dezembro, quando comparado com igual período de 2019, conforme revelam os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A publicação mostra ainda que, para o conjunto do ano de 2020, este indicador caiu 10,6%.

Já o emprego, as remunerações e horas trabalhadas caíram 2,9%, 1,9% e 6,1%, respetivamente, o que compara com as variações de -2,7%, 2,2% e -7,7% em novembro, pela mesma ordem. Considerando o ano inteiro de 2020, estes indicadores desceram 2,4%, 0,5% e 8,5%, respetivamente.

O INE refere ainda que a queda a nível doméstico foi minimizada pela prestação do mercado interno. O índice respeitante ao mercado interno caiu 5,6% em dezembro, depois de ter recuado 6,6% em novembro, tendo contribuído com -3,5 pontos percentuais (p.p.) para o resultado final. Já o do mercado externo contraiu 11,0%, que comparam com os 1,1% do mês anterior, tendo contribuído com -4,2 p.p. para o índice.

A queda no mercado interno foi suportada sobretudo pelos recuos nas rubricas de energia e bens de investimento de 10,3% e 16,3%, respetivamente. O resultado para o mercado externo foi motivado pelas mesmas duas rubricas, mas com variações muito mais negativas, de 39,5% e 18,8%, respetivamente.

A maior variação em termos de volume de negócios por agrupamento da indústria verificou-se nos bens de investimento, que caíram 17,8% em dezembro, seguidos da energia, que teve o maior contributo no resultado final, com -3,8 p.p. do total a advir da queda de 14,9% neste agrupamento.