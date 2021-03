Volume do comércio a retalho diminui 5,1% na União Europeia

O volume do comércio a retalho diminuiu 5,9% na zona euro e 5,1% ao nível da União Europeia (UE) no mês de janeiro, segundo dados do Eurostat desta quinta-feira, 4 de março.

A organização estatística da União Europeia aponta que a queda representa uma redução de 6,4%, na zona euro, e 5,4%, na União Europeia, em comparação a janeiro de 2020.

O Eurostat diz que, na zona euro, em janeiro de 2021, em comparação com janeiro de 2020, o volume do comércio a retalho diminuiu 18,3% para combustíveis de gases poluentes e 13,6% para produtos não alimentares, dentro desta categoria, os pedidos por correio e internet aumentaram 39,1%. Para contrariar a tendência que foi na sua maioria de descida, o volume do comércio a retalho avançou 5,9% para alimentos, bebidas e tabaco, na zona euro.

Por sua vez, na UE, o volume do comércio a retalho diminuiu em 15,7% para combustíveis de gases poluentes e 11,5% para produtos não alimentares, os pedidos por correio e internet aumentaram 40,0%. Também ao nível da UE registou-se aumentos para alimentos, bebidas e tabaco de 5,4%.

Entre os Estados-Membros que disponibilizaram dados, o Eurostat destaca que as maiores reduções no volume total do comércio a retalho foram registadas na Áustria e Eslováquia, ambas um recuo de 16,8%, seguidas pela Eslovénia, com uma queda de 13,0%, e Portugal com uma redução de 10,9%. Os mais altos aumentos foram observados na Estónia, onde o volume de comércio a retalho subiu 8,0% na Estónia, 4,2 na Bélgica e 3,8 na Finlândia.