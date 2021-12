A VSM é um clube de investidores em startups com aceleradoras e veículos de investimento em startups organizados de forma temática. Juntamente com o Banco Português de Fomento (BPF), e através da VSM Capital e da Energy Planet, veículos de investimentos em startups em fase “Seed” financiados por business angels da VSM, possuem uma linha de coinvestimento global de 282 mil euros direcionada para a Madeira.

O responsável do ecossistema de empreendedorismo VSM, Tiago Vaz Serra, disse ao Económico Madeira que este projeto tem “alguma preponderância para temas relacionados com a energia, economia circular, agroalimentar sustentável, e em geral com tudo o que tenha a ver com as boas práticas ambientais, sociais e de governance, usando o modelo de investimento ESG”.

