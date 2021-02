Wall Street abre com sentimento misto apesar dos resultados favoráveis do retalho

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira em terreno misto com resultados favoráveis da Alphabet, mas negativos da Amazon e dos primeiros avanços do presidente Joe Biden sobre o pacote de 1,5 biliões de euros no combate ao coronavírus.

No início da sessão, o S&P 500 sobe 0,09%, para 3,829.85 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,53%, para 13,684.87 pontos, e o industrial Dow Jones desce 0,27%, para 30,606.01 pontos.

A Amazon cai 0,87%, no dia em que o seu fundador Jeff Bezos anunciou que vai deixar o cargo de CEO e tornar-se presidente executivo. A gigante retalhista apresentou os dados das suas vendas trimestrais que atingiram o valor de 83 mil milhões de euros. Por sua vez, a Alphabet dispara 7,18% nas negociações, beneficiando das restrições impostas ao retalho devido à pandemia.

Os democratas no Congresso dos EUA votaram na terça-feira a abertura o debate sobre uma resolução do orçamento fiscal para 2021 com instruções de gastos para combater o coronavírus, e assim avançar com o pacote proposto pelo presidente Joe Biden de 1,5 biliões de euros sem o apoio dos republicanos.

Já a retalhista de videojogos GameStop e a operadora de cinema AMC subiram 9% e 6%, respetivamente, invertendo as perdas acentuadas nos dias anteriores.