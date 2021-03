Wall Street abre com sentimento negativo antes do discurso de Powell

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira em terreno negativo antes do discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que poderá indicar se o banco central aumenta as taxas de juros mais cedo do que o previsto.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,42%, para 3,946.20 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,87%, para 13,354.63 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,15%, para 32,874.41 pontos.

O dia de hoje fica também marcado pelas declarações do presidente norte-americano, Joe Biden, onde afirmou que o homólogo russo, Vladimir Putin, irá pagar um preço pela interferência nas eleições.

“A CNN acabou mesmo por relatar que os EUA podem sancionar pessoas próximas do presidente russo Vladimir Putin já na próxima semana. Joe Biden afirmou ainda que qualquer pessoa que ganhe mais de 400 mil dólares ver um aumento de impostos”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

No sector tecnológico, a Apple, o Facebook, a Netflix e Microsoft caem entre 0,6% e 1,2%, enquanto o índice de bancos e companhias aéreas somam mais de 1%, beneficiando da reabertura da economia.

Já a cadeia de fast-food McDonald’s ganhou quase 1,5% depois de o Deutsche Bank aumentar seu preço-alvo das ações da empresa.