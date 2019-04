Wall Street abre em baixa com medo da ‘recessão’ dos lucros das cotadas

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta segunda-feira em queda, o primeiro dia de uma semana preenchida pela apresentação de resultados relativos aos últimos três meses das cotadas norte-americanas.

Segundo os dados da Refinitiv, uma empresa especialista na análise dos mercados, espera-se que os lucros do S&P500 desçam 1,7% por comparação com o mesmo período do ano passado. A confirmar-se, será a primeira contração nos lucros desde 2016, o que poderá prejudicar o sentimento dos investidores.

Mais de um terço das empresas cotadas no S&P 500 vão apresentar resultados trimestrais, incluindo a Boeing, a Amazon, a Facebook, o que poderá sinalizar se a recessão nos lucros poderá ser evitada.

Esta segunda-feira, após o toque do sino de abertura, o S&P 500 desvalorizava 0,29%, para 2.896,72 pontos; o tecnológico Nasdaq caía 0,45%, para 7.654,91 pontos; e o industrial Dow Jones cedia 0,34%, para 26.470,20 pontos.

Nas empresas, destaque para o setor petrolífero. A produção mundial de petróleo vai cair depois de a administração de Donald Trump ter anunciado que vai cortar as exportações do “ouro negro” iraniano, com as ações das petrolíferas a subirem.

A Exxon Mobil ganha 1,39%, para 82,26 dólares; a Schlumberger avança 0,22%, para 45,66 dólares; e a Chevron valoriza 0,65%, para 120,65 dólares.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir na Europa e nos Estados Unidos. Segundo Carla Santos, sales team leader da corretora online XTB, “o petróleo dispara em alta, com as ameaças de Donald Trump em avançar com sanções aos países que continuem a comprar petróleo ao Irão. O Irão é um dos maiores produtores de petróleo mundiais, colocando a oferta do ouro negro em check”.

Em Londres, o Brent, a referência para o mercado europeu, o petróleo sobe 2,36%, para 73,67 dólares. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate ganha 2,02%, para 65,29 dólares.