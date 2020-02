Wall Street abre em queda. Morgan Stanley comprou E-Trade

O banco norte-americano Morgan Stanley chegou a um acordo para adquirir a plataforma de serviços financeiros E-Trade por 12.034 milhões de dólares, conforme informado pelas entidades, que esperam concluir a transação no quarto trimestre de 2020. As ações do banco americano caem -4,14%.

Apesar das notícias relativas a novas medidas que podem vir a ser implementadas na China de apoio à economia, e um possível corte de taxas por parte do Banco Central da China, o que devia animar os mercados e os investidores, a bolsa de Nova Iorque abriu em queda.

O Dow Jones perde 0,16% para 29.301,2 pontos; o Nasdaq recuou 0,15% para 9.802,2 pontos e o S&P 500 desce -0,12% para 3.382,08 pontos.

Hoje, a Fed irá publicar as atas da sua última reunião. Os investidores irão estar atentos a qualquer referência ao coronavírus e avaliar até que ponto a a Reserva Federal se irá comprometer e agir no caso de um agravamento da situação nos EUA.

A capacidade dos governantes para conter as consequências do coronavírus podem influenciar os mercados. Os novos casos de coronavírus crescem a um menor ritmo e preocupam menos o mercado

Em relação a medidas de apoio, estas são direcionadas concretamente para o setor da aviação comercial, que sofreu um abrandamento de 80% do fluxo de voos na China.

O banco central dos EUA está também atento às possíveis implicações que o momento atual de elevado endividamento das empresas e a sobrevalorização dos ativos, pode ter para a estabilidade financeira e económica do país .

Isso decorre das atas da reunião de política monetária realizada no final de janeiro. “As pressões de avaliação de ativos aumentaram nos últimos meses para um nível muito alto”, revelou o documento, alertando que o índice de endividamento das empresas em relação ao produto interno bruto (PIB) é ” alto “em relação a “padrões históricos “.

O petróleo está em alta no mercado dos EUA. O crude West Texas avança 1,11% para 53,88 dólares. O euro sobe 0,13% para 1,0819 dólares.