Wall Street abre em terreno negativo após alerta da Fed

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira no ‘vermelho’, apesar dos dados macroeconómicos dos Estados Unidos (EUA) mostrarem-se positivos. Porém, os investidores poderão estar apreensivos perante o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter afirmado que quando a economia norte-americana estiver totalmente recuperada a Fed irá retirar muito gradualmente o apoio que forneceram ao longo da pandemia.

No início da sessão, o S&P 500 desce 0,55%, para 3,872.10 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,94%, para 12,841.54 pontos, e o industrial Dow Jones cai 0,23%, para 32,346.81 pontos.

“As declarações do presidente da Fed, de que o banco central pretende reverter gradualmente a quantidade de compras em títulos do Tesouro e crédito hipotecário à medida que a economia faz progressos substanciais em direção aos objetivos estabelecidos. No seio empresarial foco para as empresas ligadas a criptomoedas recuam mais de 10% à medida que a bitcoin desvaloriza para perto dos 51 mil dólares”, comenta Ramiro Loureiro, analista da Millennium investment banking.

Nas empresas destaque para a fabricante de artigos desportivos Nike, que vê os seus títulos caírem 3,87%, na sequência de uma polémica com a China sobre a sua postura em relação ao uso de algodão proveniente da região de Xinjiang.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI desce 3,11% para os 59.28 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 2,69% para os 62.68 dólares em Londres.