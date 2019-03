Wall Street abriu indecisa mas caminha para terreno negativo

O Dow Jones está a cair 0,15% para 25.664,8 pontos, o S&P 500 desliza 0,25% para 2.803,94 pontos e o Nasdaq cai 0,05% para 7.639,93 pontos.

Isto depois de um arranque indefinido. “As praças nova-iorquinas arrancam sem sentimento definido, com o otimismo que se vive nas congéneres europeias a não transbordar para o outro lado do Atlântico”, escreve o analista da MTrader do Grupo BCP, Ramiro Loureiro.

A acusação à Johnson & Johnson de que os seus produtos de pó de talco com amianto provocam cancro e as contas da Dollar General estão a castigar estes títulos (-0,76%), destaca o analista.

Na agenda de hoje teremos a divulgação da evolução de Vendas de Casas Novas nos EUA.

De resto os analistas continuam a apontar as incógnitas à volta da guerra comercial dos EUA com a China.

O analista Aitor Mendez do IG prevê que a China e Estados Unidos adiam a reunião entre Donald Trump e Xi Jinping pelo menos até abril. Também a Bloomberg cita fontes a dizerem que a reunião é adiada “pelo menos” até abril.

A guerra comercial continua a afetar a economia chinesa e a produção industrial da gigante asiática registou o menor crescimento anual desde fevereiro de 2002.

O petróleo crude nos Estados Unidos está a subir 0,62% para 58,62 dólares e o Brent em Londres ganha 0,36% para 67,79 dólares.