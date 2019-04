Wall Street ‘acorda’ tranquila a aguardar negociações entre EUA e China

Os mercados norte-americanos abriram com uma ligeira subida numa altura em que os investidores aguardam desenvolvimentos relativamente às negociações que podem pôr termo à guerra comercial.

O S&P 500 abriu a valorizar ligeiramente 0,02% para 2.880 pontos, enquanto o Dow Jones subiu 0,06% para 26,249 pontos. Já o Nasdaq começou a sessão a perder 0,11% para 7.573 pontos.

O presidente norte-americano vai reunir-se esta quinta-feira com o vice-primeiro ministro chinês no âmbito da guerra tarifária. O acordo entre as duas partes envolve um prazo até 2025 para que o gigante asiático cumpra com as metas de importação de produtos norte-americanos. Os EUA querem que as empresas norte-americanas possam deter 100% das empresas sediadas na China.

“Investidores tranquilos nesta abertura em Wall Street à espera de mais novidades em torno da guerra comercial. O presidente norte-americano vai estar hoje reunido com o vice-primeiro-ministro chinês. Sem dados macro de relevo, o tombo de 10% das ações da Tesla figura entre os destaques do dia, após desilusão na entrega de veículos no arranque do ano. Micron Technology também em baixa, estava a ensaiar com uma queda de 3%, perante o corte de estimativas por parte da Morgan Stanley. Facebook em bom plano com nota positiva de uma casa de investimento”, Ramiro Loureiro, analista de mercados da Millennium investment banking.

(em atualização)