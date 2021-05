Wall Street arranca no ‘verde’ com esperança na recuperação económica

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira em terreno positivo, seguindo a tendência otimista da Europa. O mercado acredita cada vez mais na rápida recuperação económica dos Estados Unidos, perante os novos mínimos de pedidos de subsídio de desemprego.

Em Wall Street, o industrial Dow Jones sobe 0,45% para 34.619,69 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,28% para 4.212,62 pontos. O tecnológico Nasdaq cresce 0,33% para 13.781,88 pontos e o Russel 2000 valoriza 0,35% para 2.281,40 pontos.

As ações da Salesforce estão a disparar 7,15% para 241,97 dólares, depois que a empresa de software ter divulgado os lucros do primeiro trimestre, que superaram as expectativas dos analistas. Por outro lado, as ações da HP – que também publicou contas animadoras – deslizam 0,22% para 32,10 dólares.

“Os pedidos semanais de desemprego surpreenderam em baixa com um novo mínimo desde o início da pandemia. Esta melhoria do desemprego americano é mais um motivo para a Fed começar a reduzir os estímulos”, explicam os analistas do Bankinter, em research.

“Expectativas de que o Banco Central Europeu anuncie na reunião de 10 de junho um aumento do seu ritmo de compra de ativos de emergência no terceiro trimestre parecem animar os investidores”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Nas matérias-primas, o preço do WTI, produzido no Texas, sobe 0,49% para os 67,18 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,39% para os 1,2144 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro está a recuar 0,42% face ao dólar, para os 1,4146 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,38% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4172 dólares.