Wall Street arrastada pelas quedas das Tesla, Facebook e PayPal

Wall Street fechou em queda em grande parte devido às as reações negativas dos investidores às ações da Tesla, Facebook e PayPal. As ações da Tesla tombaram 13,61%, ao passo que as da Paypal deslizaram 5,09% e o Facebook perdeu 1,93%.

As ações da fabricante de automóveis eléctricos foram penalizadas pelos prejuízos acima do esperado e pela saída do CTO (chief technology officer) JB Straubel ao fim de 15 anos.

A PayPal porque reviu em baixa o guidance de receitas e o Facebook caiu apesar de ter mostrado boas receitas num trimestre impactado pela multa da FTC. Recorde-se que a Comissão Federal do Comércio dos EUA impôs ao Facebook uma multa de cinco mil milhões de dólares, pela forma como falhou na gestão da privacidade dos seus utilizadores.

O Facebook anunciou ontem, quarta-feira, uma quebra de 50% dos lucros do segundo trimestre fiscal, face ao trimestre homólogo de 2018. A empresa lucrou 2,6 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros). A quebra do lucro é justificada pela multa milionária aplicada pelo supervisor Federal Trade Commission (FTC).

O Dow Jones caiu 0,47% para 27.142,61 pontos; a S&P 500 perdeu 0,52% para 3.003,8 pontos e o Nasdaq desceu 1% para 8.238,5 pontos.

A American Airlines também apresentou resultados e ganhou 762 milhões de euros no primeiro semestre, mais 18,4% que um ano antes, mas abaixo do esperado e as ações caíram 8,44%,

Hoje o dia nos mercados foi marcado ainda pelo discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) que acabou por arrastar as bolsas, ao sugerir que alguns membros do conselho têm dúvidas sobre os moldes do possível pacote de estímulos. Mario Draghi disse que o conselho quer esperar pelas novas projeções económicas antes de atuar. A próxima reunião do BCE está marcada para o dia 12 de setembro, lembra o analista do BCP.

O barril do crude West Texas está nesta altura a subir 0,13% para 55,95 dólares.

A Alphabet e a Amazon apresentam resultados depois do mercado fechar.