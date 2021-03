Wall Street cai à espera do discurso do presidente da Fed

A cerca de uma hora de negociação a NYSE tem os três índices em queda. O Dow Jones recua 0,28% e está nos 31.182,03 pontos. O S&P 500 perde 0,25% para 3.810,4 pontos e o Nasdaq tomba 1,36% para 12.820,6 pontos. Isto depois de uma abertura em ligeira alta.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, relativos à semana passada, dão boas indicações à economia, ao se terem fixado nos 745 mil, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para 750 mil, ao mesmo tempo que houve uma descida nos pedidos acumulados.

As preocupações quanto a evolução dos juros das obrigações do Tesouro mantêm-se na ordem do dia, mas ainda esta quinta-feira, aguarda-se com expectativa o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, que participará num webinar organizado pelo The Wall Street Journal.

Powell deve aproveitar este evento para acalmar as preocupações em relação às taxas de juro das obrigações do tesouro, que continuam a aumentar.

Os preços do petróleo sobem antes de uma reunião da OPEP. O crude West Texas galopa 1,57% para 62,24 dólares, ao passo que o Brent avança 1,78% para 65,21 dólares. Os membros da OPEP+ podem aliviar os cortes na produção.

O euro cai 0,31% para 1,2025 dólares.