Wall Street começa semana com perdas

A bolsa de Nova Iorque iniciou a semana em baixa. Os mercados financeiros norte-americanos acompanham a tendência na Europa, onde os índices também têm estado a cair na sessão desta segunda-feira.

Em Wall Street, cerca de 30 minutos depois do arranque da sessão, o sentimento é pessimista. O índice industrial Dow Jones perde 0,32% para 31.394,77 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 recua 0,49% para os 3.888,59 pontos. Já o Nasdaq resvala 0,96% para os 13.743,31 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,11% para os 2.265,30 pontos.

A Royal Caribbean é uma das cotadas em destaque, ao disparar 5,54% para 83,24 dólares, depois de apresentar resultados trimestrais. A companhia de cruzeiros reportou, sem surpresas, prejuízos no ano passado, mas as receitas contraíram apenas 99% em termos homólogos, para 34,1 milhões dólares, quando consenso dos analistas apontava para os 55,7 milhões de dólares.

“Segundo um oficial da administração Biden, a partir de 24 de fevereiro até 9 de março apenas pequenas empresas (com menos de 20 funcionários) poderão solicitar alívio através do programa Paycheck Protection Program (PPP). Joe Biden dará assim acesso exclusivo às menores empresas do país por duas semanas, como parte de um esforço mais amplo para direcionar a ajuda federal às partes mais vulneráveis da economia”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a subir mais de 2%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, dispara 3,27% para os 61,20 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 2,80% para os 63,88 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,25% face ao dólar, para os 1,2147 dólares, enquanto a libra esterlina soma 0,30% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4056 dólares.