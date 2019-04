Wall Street em alta com o S&P em máximos

Wall Street negociou hoje perto dos máximos históricos depois de na passada sexta-feira os índices S&P500 e o Nasdaq 100 renovarem essa marca.

O Dow Jones registou uma subida moderada de 0,04% para 26.554,3 dólares; o S&P 500 ganhou 0,11% para 2.943,6 pontos (um novo máximo histórico e o Nasdaq sobe 0,19% para 8.161,86 pontos.

Os títulos que mais subiram foram os da JP Morgan e Goldman Sachs (1,88% e 1,44%, respetivamente).

A notícia que ajudou a banca foi a de que a Fed se prepara para manter aberta um ordem permanente de recompra de títulos do Tesouro, que permite aos bancos trocarem esses títulos por reservas monetárias, com o objetivo de ajudar o banco central a reduzir o seu balanço. Isto ainda numa fase inicial fez o índice KBW Banks subir 1,17%.

A agenda de resultados continua a dominar as atenções, com os investidores a aguardarem por novidades no que toca às negociações comerciais entre os EUA e a China.

Na frente empresarial, a Walt Disney (-0,44%) prepara-se para abrir em níveis historicamente elevados após nota do JP Morgan e divulgação das receitas de bilheteira do novo filme Avengers. A Spotify fechou ligeiramente positiva devido à evolução favorável do número de subscritores do seu serviço premium.

Após o fecho de mercado é a vez da Alphabet (após o mercado fechar as ações da matriz do Google caíram 7%, amanhã da Apple e General Motors.

O petróleo West Texas subiu 0,52% para 63,63 dólares depois que Trump voltou a pedir à OPEP preços mais baixos do crude.

Em termos macroeconómicos, o Departamento do Comércio revelou que o consumo das famílias aumentou 0,90% em março face ao mês anterior, acima dos 0,40% estimados. O rendimento das famílias registou um modesto incremento de 0.10%, um pouco aquém dos 0,40% antecipados.