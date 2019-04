Wall Street no ‘verde’ com revisão em alta das projeções de vendas no setor da saúde

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque estão a negociar no verde, cerca de meia hora após o toque do sino de abertura. Os índices até já estiveram a negociar em terreno negativo, mas há minutos inverteram a situação e estão agora com ganhos, impulsionados pelos resultados trimestrais de empresas norte-americanas no setor da saúde. Já a banca tem apresentado resultados mistos.

O S&P 500 avança 0,30%, para 2.914,22 pontos; o tecnológico Nasdaq ganha 0,29%, para 7.651,38 pontos; e o industrial Dow Jones acumula 0,37%, para 26.482,19 pontos.

A UnitedHealth Group, a maior seguradora nos Estados Unidos, apresentou resultados que superaram as estimativas do mercado e reviu em alta as projeções das receitas para o resto do ano em curso. Em consequência, o preço das ações da UnitedHealth Group avançam 0,91%, para 232,46 dólares.

O mesmo aconteceu com a Johnson & Johnson, que também apresentou resultados acima das estimativas do mercado e reviu em alta as projeções para o resto do ano. Os títulos da Johnson & Johnson estão a subir 2,70%, para 140,20 dólares.

Em declarações à agência Reuters, Kim Forrest, chief investimento officer da Bokeh Capital Partners, revelou que a revisão em alta destas duas empresas é “muito positiva” quando se pensava que esta época de resultados iria ficar marcada por uma “recessão” nas vendas.

Nas matérias-primas, o Brent, referência para o mercado europeu, está a recuar 0,07%, para 71,13 dólares. Já o West Texas Intermediate ganha 0,14%, para 63,49 dólares.