Wall Street em baixa devido às novas restrições e dados económicos desanimadores

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira com perdas, na sequência de uma nova série de restrições nos Estados Unidos para conter a pandemia e de as vendas a retalho nos Estados Unidos terem aumentado ligeiramente (0,3%) em outubro, abaixo das estimativas dos analistas, que antecipavam que a subida fosse de mais 0,2 pontos percentuais.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perdeu 0,56%, para os 29.783,95 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 caiu 0,43%, para os 3.611,35 pontos e o tecnológico Nasdaq resvalou 0,21%, para os 3.611,35 pontos. Já o Russell 2000 valorizou 0,61%, para os 1.792,35 pontos.

As ações da Walgreens Boots Alliance, dona da empresa de saúde CVS Health (-8,62% para 67,14 dólares), afundaram 9,64% 39,85 dólares, em reação ao anúncio de que a Amazon lançou-se no negócio das farmácias, permitindo a entrega gratuita de medicamentos aos membros Prime. A tecnológica de Jeff Bezos fechou com uma ligeira subida de 0,16% para 3.136,18 dólares.

Em contraciclo manteve-se a Tesla, cujos títulos, dispararam 8,19% para 441,51 dólares, pois a fabricante de veículos elétricos irá juntar-se ao S&P 500 a partir de 21 de dezembro de 2020. “A Tesla é uma das empresas de maior valor, e seu valor de mercado atual é de quase 400 mil milhões de dólares e torna-a mais valiosa do que 95% das empresas que agora estão incluídas no S&P 500”, destacam os analistas da XTB, em research.

O valor do ‘ouro negro’ está a subir. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 0,17% para os 41,41 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,05% para os 43,84 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,10% face ao dólar, para 1,1865 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,48% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3255 dólares.