Wall Street em baixa penalizada pela Home Depot e Caterpillar

Esta animação no mercado de ações em Wall Street surge dos sinais de entendimento entre os EUA e a China no que respeita à guerra comercial. Isto porque através do Twitter o presidente Donald Trump veio confirmar o adiamento da data limite, que era de 1 de março, para a imposição de novas tarifas aduaneiras às importações vindas da China, após “substanciais progressos” entre as duas nações.