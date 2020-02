Wall Street em queda apesar dos bons dados do emprego

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, em terreno negativo depois de um rally de quatro dias. Nem as boas notícias do mercado laboral foram suficientes para amparar os mercados financeiros dos Estados Unidos da América (EUA).

O relatório do emprego divulgado hoje concluiu que a economia dos EUA criou 225 mil postos de trabalho no passado mês de janeiro – quando os economistas esperavam 158 mil – e que os salários aumentaram 3,1% em termos homólogos.

“De notar que já esta semana tinha sido divulgado que o setor privado nos EUA tinha gerado quase 300 mil empregos, aproximadamente o dobro do previsto, o que vem demonstrar que o mercado laboral nos EUA está muito robusto, um dado que suporta o consumo e por conseguinte a performance da economia”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Ainda assim, os três principais índices norte-americanos arrancaram no ‘vermelho’. O industrial Dow Jones recua 0,54% para os 29.211,36 pontos; o financeiro S&P 500 perde 0,50%, para os 3.329,00 pontos e o tecnológico Nasdaq desce 0,62%, para os 9.512,99 pontos. Já o Russel 2000 está a ser marcado por uma desvalorização de 0,27%, para os 1.677,46 pontos.

As ações da Uber disparam 6,58%, para 39,53 dólares, e os títulos do Take-Two tombam 9,99%, para 52,97 dólares. As duas empresas destacam-se porque divulgaram recentemente os resultados trimestrais.

O preço do petróleo mantém-se a cair. A cotação do barril de Brent desce 0,95%, para 54,41 dólares, enquanto a cotação do crude WTI tomba 1,32%, para 50,28 dólares por barril.

“Os indicadores de risco mostram que a situação está a melhorar: os índices de volatilidade estão em níveis muito reduzidos (VIX ~14,9); as yields das obrigações soberanas tendem a aumentar, o iene (~120,7 euros) aproxima- se dos níveis pré-vírus; o ouro (1.562 dólares/onça) afasta-se de máximos históricos (~1.610 dólares) e o preço do petróleo estabilizam”, referem os analistas do banco espanhol Bankinter, numa nota de mercado publicada hoje.

Quanto ao mercado cambial, o euro deprecia 0,14% face ao dólar (1,0965), enquanto a libra “valoriza” 0,12% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2944).

