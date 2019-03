Wall Street em queda no dia em que a Fed deverá manter-se paciente

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão com perdas, esta quarta-feira, dia em que o presidente da Reserva Federal norte-americana vai anunciar o futuro do rumo da política monetária dos Estados Unidos. A paciência deverá continuar a ser a virtude preferida da Fed.

Esta manhã, em Nova Iorque, o S&P 500 perdia 0,20%, para 2.826,89 pontos, o tecnológico Nasdaq recuava 0,10%, para 7.341,62 pontos; e o industrial Dow Jones também desvalorizava 0,10%, para 25.860,35 pontos.

Nas empresas, destaque para a queda da FedEX, que perde mais de 6% depois de ter emitido um profit warning devido ao arrefecimento da economia mundial que está a afectar o negócio.

A Google, que foi multada por Bruxelas, também está a ceder 0,17%.

A farmacêutica Pfizer adquiriu 15% da Vivet, uma empresa biotecnológica, por 560 milhões de euros. No acordo, a farmacêutica manteve a opção de comprar a totalidade da Vivet.

Noutros negócios, destaque ainda para a compra da Fox pela Disney. O analista de mercados do Millennium bcp, Ramiro Loureiro, dá conta que os “acionistas da Fox vão receber 38 dólares por cada título detido, montante a encaixar em dinheiro ou em ações da Walt Disney, pelo que a Disney planeia emitir 343 milhões de títulos para entregar aos acionistas que optem por receber por esta via”.

As ações da Disney estão a subir 0,42% enquanto as da Fox cedem 2,33%.

Em termos macro-económicos, a “Bloomberg” revela que as negociações comerciais entre os EUA e a China se poderão arrastar mais do que o previsto. Na semana passada, a imprensa chinesa noticiou que a assinatura do acordo comercial entre as duas maiores potências económicas do mundo poderia acontecer em junho.

Nas matérias-primas, o Brent, referência para o mercado europeu, desce ligeiramente 0,07%, para 67,37 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate cede 0,49%, apara 59,00 dólares.