Wall Street encerra em terreno negativo em dia marcado pelas subidas no preço do petróleo

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia no ‘vermelho’, marcado pela subida em flecha dos preços do petróleo, na sequência de um petroleiro ter ficado encalhado quando fazia a ligação entre a China e a Europa – via marítima que é crucial para o petróleo do Médio Oriente chegar à Europa e às Américas.

No plano económico, foram divulgados nos Estados Unidos os dados preliminares de março sobre a evolução do setor de serviços e do setor industrial, num momento de reabertura económica devido aos avanços na vacinação e ao controle progressivo da pandemia nos Estados Unidos.

Tanto o PMI de serviços quanto o PMI da indústria superaram ligeiramente as previsões e permanecem em níveis elevados (59 no sector industrial e 60 no sector de serviços).

O índice industrial Dow Jones manteve-se praticamente inalterado, ao descer 0,01% para 33.420,06 pontos. O S&P 500 perde 0,55% para os 3.889,14 pontos. O tecnológico Nasdaq é o mais penalizado e encerra o dia a desvalorizar 2,01% para 12.961,89 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI sobe 5,45% para os 60.91 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 5,54% para os 64.16 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,32% face ao dólar norte-americano para os 1,1810 dólares, à semelhança da libra esterlina que deprecia 0,51% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3681 dólares.