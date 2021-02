Wall Street encerra mista com ímpeto a virar das tecnológicas para as procíclicas

Wall Street encerrou a semana mista, com o Dow Jones a fechar o dia próximo da variação nula, depois de ter atingido novos máximos durante a sessão desta sexta-feira, um dia em que o sector do transporte aéreo experienciou ganhos inesperados.

O Dow Jones acrescentou 0,98 pontos, acabando o dia com 31.494,32, uma variação de 0,00%. Os dois outros principais índices nova-iorquinos terminaram a sessão mistos, com o Nasdaq a crescer 0,07% até aos 13.874,46 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,20% para os 3.905,95. Estes dois últimos mercados registaram assim as primeiras semanas de perdas este mês, que havia sendo o melhor desde novembro.

O dia foi marcado por uma viragem dos investidores para títulos procíclicos, com o sector da tecnologia prejudicado pelos bons indicadores referentes à eficácia das campanhas de vacinação nos EUA. Os cinco grandes títulos tecnológicos encerraram a sessão com perdas, excetuando a Apple, às quais se juntam grandes vencedores da pandemia como a Netflix ou a Tesla, que caíram 1,46% e 0,77%, respetivamente.

Por outro lado, o sector da aviação beneficiou das notícias referentes à evolução da pandemia e ao impacto das vacinas no controlo da mesma, que recuperam a esperança de uma normalização da atividade no futuro. As grandes companhias norte-americanas tiveram fortes ganhos, com a United a encabeçar a lista, valorizando 6,81% até aos 48,02 dólares (39,63 euros), seguida da American Airlines, que subiu 5,48% até aos 18,68 dólares (15,42 euros) e da Delta, com uma valorização de 2,93% até aos 45,68 dólares (37,70 euros).

Outro título que impulsionou o mercado bolsista americano esta sexta-feira foi o construtor de tratores John Deere, cujos resultados do último trimestre de 2020 superaram largamente as previsões dos analistas. O título chegou a ganhar mais de 10% na sessão e terminou a valorizar 9,93% até aos 330,05 dólares (272,42 euros).

Já o sector petrolífero foi registando ganhos apesar da queda na cotação do crude WTI e do Brent, que sofreram com as preocupações do mercado com a tempestade de neve que tem atingido fortemente o Texas e com a postura iraniana relativamente ao seu programa nuclear. O barril de referência no mercado europeu está numa queda de 1,96%, valendo neste momento 62,68 dólares (51,73 euros), enquanto que o de crude desliza 2,61% para os 58,94 dólares (48,64 euros).

Sexta-feira marcou igualmente um dia de novos máximos na cotação da Bitcoin, a criptomoeda que tem protagonizado um crescimento assinalável no último ano. A divisa bateu os 55.772 dólares na sessão de hoje, marcando ganhos de mais de 60% só na última semana, isto no dia em que atingiu uma capitalização de mercado de um bilião de dólares (825,27 mil milhões de euros).