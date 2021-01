Wall Street encerra no vermelho após decisão da Fed

A bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa, depois de a Reserva Federal ter decidido manter a política monetária inalterada, com a ‘federal funds rate’ fixada entre 0% e 0,25% e a compra de ativos a avançar a um ritmo mensal de 120 mil milhões de dólares, em linha com as previsões do mercado.

A Fed manteve esta quarta-feira inalterada a taxa de juro diretora, no intervalo entre 0% e 0,25%, e o ritmo de aquisições programa de compra ativos. As decisões, que eram esperadas pelos analistas, foram divulgadas por comunicado depois da reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (FOMC).

O índice industrial Dow Jones caiu 2,05% para 30.302,91 pontos. O S&P 500 perdeu 2,57% para os 3.753,20 pontos. O tecnológico Nasdaq também encerrou em terreno negativo, a descer 2,61% para 13.270,60 pontos.

Em Nova Iorque, o WTI sobe 0,04% para os 52,63 dólares por barril, enquanto o Brent está a desvalorizar 0,66% para os 55,27 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro depreciou 0,46% face ao dólar norte-americano, para 1,2104 dólares. A libra esterlina também depreciou 0,40% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3679 dólares.