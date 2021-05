Wall Street fecha a subir com bons indicadores económicos

Os índices dos mercados norte-americanos registaram ganhos ligeiros esta quinta-feira, depois de os dados oficiais terem mostrado uma melhoria no mercado de trabalho, o que ajudou a reforçar as expectativas de uma rápida recuperação económica e estimularam uma pequena rotação em direção às ações vistas como mais propensas a beneficiar dessa recuperação. Mesmo assim, as subidas não foram o único movimento verificado.

O Dow Jones Industrial Average subiu 136,72 pontos, ou 0,4%, para 34.459,77 pontos; o S&P 500 ganhou 4,81 pontos, ou 0,11%, para os 4.200,8 pontos; mas o Nasdaq Composite caiu 1,62 pontos, ou 0,01%, para 13.736,38 pontos.

O número de norte-americanos que pediram novos subsídios de desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, para um mínimo de 14 meses (406 mil), à medida que as restrições à pandemia continuam a ser suspensas, enquanto um outro relatório afirmava que os gastos das empresas com equipamentos aumentaram de velocidade.

Os dados ajudaram a elevar os rendimentos do Tesouro, que estão em alta de 1,625%, o que tradicionalmente diminui a atratividade dos papéis de empresas em áreas tecnológicas, mas ao mesmo tempo ajudando as que são mais propensas a beneficiarem de uma economia em crescimento, como por exemplo as entidades bancárias. Esta a razão porque o Nasdaq fechou em queda, ao contrário dos restantes índices principais.

Ainda assim, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos permaneceu dentro da mesma banda em que está há vários dias, o que serviu para manter as preocupações com a inflação e limitar a rotação de setores por parte dos investidores, afirma a agência Reuters.

Os investidores têm observado de perto os dados económicos e os comentários de funcionários do Federal Reserve em busca de sinais de inflação descontrolada e da possibilidade de o banco central começar a recuar nas medidas de estímulo massivas.

“Quando se olha para os pedidos de subsídios de desemprego, esse número mostra realmente que continuamos a progredir; se tivermos um relatório de empregos forte na próxima semana, isso irá fornecer algum suporte aos investidores. Até lá, há alguma incerteza”, disse Brad McMillan, da Commonwealth Financial Network, citado pela agência. “Temos o Fed a dizer que vão continuar a apoiar, mas agora estamos a começar a ficar um pouco nervosos, o que obviamente é um vento contrário ao mercado”, disse.

Os investidores estão agora à espera dos relatórios de despesas de consumo pessoal, que será divulgado esta sexta-feira, pois é a medida de inflação preferida do banco central para sua meta de longo prazo de 2%.