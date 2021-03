Wall Street fecha a verde influenciada pela reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA

Os principais índices da bolsa de Nova Iorque encerraram, esta segunda-feira, em terreno verde influenciada pela reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), a realizar-se esta terça e quarta-feira. O primeiro grande aumento de impostos federais, desde 1993, planeado por Joe Biden também teve o seu peso nos índices bolsistas.

Em Wall Street, o Dow Jones fechou sessão a somar 0,53% para 32.953,46 pontos, o S&P 500 a subir 0,65% para 3.968,94 pontos. O tecnológico Nasdaq registou o maior aumento dos três índices, com um avanço de 1,05% para 13.459,71 pontos.

A reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve, que termina na quarta-feira, está em foco com o aumento dos rendimentos dos títulos e como tal influenciou os principais índices de Wall Street. Os legisladores do Fed devem prever esta semana que a economia dos EUA crescerá em 2021 à taxa mais rápida em décadas.

As obrigações, de longo prazo, do Tesouro dos EUA caíram com o mercado a antecipar a reunião do Fed e os últimos leilões de dívida do governo. O rendimento de referência de 10 anos, que atingiu 1,642% na sexta-feira, caiu 2,8 pontos base para 1,6073%.

O encerramento da bolsa de Nova Iorque ficou igualmente marcado pela valorização de 0,02% do euro face ao dólar. O petróleo encerrou em terreno negativo, com o petróleo Brent a reduzir 0,07% para 68,76 dólares ao barril e um recuo de 0,50% para 65,28 dólares ao barril.