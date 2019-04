Wall Street fecha em alta

O Dow Jones subiu 0,15% para 26.218,13 pontos; o S&P 500 ganhou 0,21% para 2.873,4 pontos; e o Nasdaq avançou 0,60% para 7.8955,6 pontos. Isto apesr da divulgação de que a atividade nos serviços norte-americanos abrandou o ritmo de expansão, contrariamente ao verificado na Zona Euro e na China.

“Os índices de ações em Wall Street estão a cerca de 2% dos máximos históricos atingidos em outubro de 2018 e o setor tecnológico mostra-se hoje muito animado pelas boas notícias quanto à potencial procura de semicondutores vinda do mercado de smartphones asiático para o 2ºtrimestre”, escreveu o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro.

A expectativa de entendimento nas conversações comercial EUA-China que vivem hoje mais uma ronda negocial foram outro fator a elevar os ganhos.

Isto numa altura em que os analistas reviram em alta as estimativas de lucros por ação para o índice S&P 500 para 2019 e 2020 nos últimos dias.

As conversações comerciais entre os EUA e a China foram retomadas nesta quarta-feira no dia em que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, se deslocou a Washington com a sua delegação.

As fabricantes de chips foram as que mais ganharam com uma perspetiva de entendimento comercial entre as duas maiores economias do mundo, com destaque para a Advanced Micro Devices, que fechou a subir 8%.

Em termos macroeconómicos, a macroeconómicos a atividade terciária norte-americana arrefeceu mais que o esperado. O ISM Serviços dos EUA passou dos 59,7 para os 56,1 em março, quando o mercado aguardava 58 e inferior aos 59.70 observados em fevereiro. O valor de leitura cai para mínimos de 19 meses.

Apesar do registo, o report indica que os inquiridos mantêm-se otimistas quanto às condições de negócio e da economia, revela a MTrader.

De salientar ainda os dados que revelam que o setor privado nos EUA gera menos de emprego que o esperado em março.

O relatório ADP do emprego informou que durante o mês de março foram criados 129 mil postos de trabalho, menos dos que os 175 mil estimados e dos que os 183 mil registados no mês anterior.

O petróleo WTI caiu no NYMEX 0,21% para 62,45 dólares.