Wall Street fecha em alta depois da estabilização das ‘yields’ norte-americanas

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quinta-feira a negociar no ‘verde’, impulsionada pela estabilização das yields das obrigações do tesouro norte-americano.

O S&P 500 valorizou 0,35%, para 2.815,28 pontos; o tecnológico Nasdaq subiu 0,17%, para 7.320,47 pontos; e o industrial Dow Jones acumulou 0,36%, para 25.717,46 pontos.

As yields das obrigações do tesouro, que têm penalizado as últimas sessões, subiram, embora os dados económicos demonstrem o abrandamento da economia.

Segundo o departamento do Comércio, o PIB norte-americano subiu a uma taxa anualizada de 2,2% entre outubro e dezembro do passado. No entanto, os economistas esperavam um PIB a crescer na casa dos 2,4%, de acordo com a agência Reuters.

Em relação às negociações comerciais com a China, o conselheiro económico Larry Kudlow disse que os EUA poderão retirar algumas tarifas às importações de bens chineses, embora não todas. Isto aliviou o sentimento dos investidores.

Num discurso em Washington, Larry Kudlow disse que não importa que as negociações demorem semanas ou meses. “Temos de fazer um grande negócio, tal e qual como pretende o presidente”.

Os EUA têm exigido a abertura do mercado chinês para as empresas norte-americanas e uma maior protecção da propriedade intelectual.