Wall Street fecha em alta devido aos bons dados do retalho

As vendas a retalho norte-americanas cresceram 1,6% em março, acima do consenso de analistas que esperava uma melhoria de 0,9%, indicando que o consumo, que representa 70% do PIB, continua sólido, isso e trouxe um bom mood aos investidores de Wall Street.

O Dow Jones fechou a subir 0,42% para 26.559,54 pontos; o S&P 500 valorizou 0,16% para 2.905 pontos e o Nasdaq fechou ligeiramente positivo ao variar 0,02% para 7.998 pontos.

A atual conjuntura foi dominada essencialmente por fatores macroeconómicos.

Os indicadores avançados da economia, relativos a março, aumentaram 0.40% em linha com o estimado. Os pedidos semanais de subsídios de desemprego ascenderam aos 192 mil na semana passada, o número mais baixo desde 1969.

Hoje foi o último da sessão, já que os índices dos EUA permanecerão fechados amanhã para o festival da Sexta-Feira Santa. Nestes quatro dias, o Nasdaq registou os maiores ganhosa de 0,71%; enquanto o Dow Jones adicionou 0,56% e o S & P 500 recuou ligeiramente 0,08%.

A sessão teve a estreia em bolsa da Pinterest que valorizou 28,42% e subiu acima dos 24 dólares. O preço inicial foi de 19 dólares, o que avaliou a empresa em 12.700 milhões de dólares.

A Zoom Video Communications também estreou na bolsa e disparou 72,22% para 62 dólares.

Dentro do Dow, a Travelers (+2,27%) foi a empresa que mais subiu. Outra das empresas mais otimistas foi a American Express (+ 1,72%), que apresentou resultados. A empresa de cartões de crédito obteve um lucro de 1.550 milhões de dólares até março, o que representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No lado oposto da tabela, as ações mais punidas foram as da Pfizer (-1,25%).

O petróleo WTI nos EUA subiu 0,45% para 64,05 dólares.