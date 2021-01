Wall Street fecha em baixa apesar dos bons dados do consumo

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, num contexto em que os investidores se preparam para a onda de resultados de grandes empresas norte-americana. O mercado ignorou o facto de o índice de confiança dos consumidores do US Conference Board ter subido para 89,3 em janeiro, acima do consenso de Wall Street.

O índice industrial Dow Jones deslizou 0,07% para 30.937,04 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 perdeu 0,15% para 3.849,62 pontos. Já o tecnológico Nasdaq caiu 0,07% para os 13.626,07 pontos. Já o Russell 2000 desvalorizou 0,72% para os 2.144,80 pontos.

Em destaque estiveram sobretudo as empresas que divulgaram contas. É o caso da General Electric, cujas ações dispararam 2,64% para 11,28 dólares, depois de apresentar um cash flow livre acima do esperado pelos analistas no quarto trimestre e demonstrar uma perspetiva otimista para este ano.

Os títulos da Johnson & Johnson subiram 2,71% para 170,48 dólares, na sequência de os lucros do grupo – que está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 – terem superado as expectativas do mercado. A 3M, dos equipamentos de proteção individual, escalou 3,20% para 175,84 dólares, após mostrar bons resultados.

A tecnológica Etsy – apesar de ter fechado as negociações com uma queda de 2,10% para 204,42 dólares – esteve em alta, porque o empresário Elon Musk destacou a empresa nas redes sociais. Os analistas da XTB destacam que o CEO da Tesla escreveu no Twitter “I kind love Etsy“, o que “foi o suficiente para enviar ações da empresa subirem mais de 6% em apenas minutos”.

“O primeiro trimestre de 2021 será mais fraco do que o esperado, mas a recuperação continua a contar com o apoio dos bancos centrais, a campanha de vacinação e fortes programas fiscais”, referem, por sua vez, os analistas do Bankinter, em research.