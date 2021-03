Wall Street fecha em baixa penalizada pela tecnologia e imobiliário

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, penalizada sobretudo pelos sectores imobiliário e tecnológico. Entre as cotadas que caíram estiveram, por exemplo, os fundos de investimento Federal imobiliário Realty Investment Trust (-2,34% para 101,57 dólares) e W P Carey (-0,56% para 67,86 dólares) ou as tecnológicas Apple (-2,05% para 125,17 dólares) e Microsoft (-1,27% para 233,93 dólares).

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,46% para 31.391,52 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 caiu 0,78% para os 3.871,50 pontos. Já o Nasdaq tombou 1,69% para os 13.358,79 pontos e o Russell 2000 desvalorizou 1,91% para os 2.229,05 pontos.

O Zoom está em destaque depois de ontem ter apresentado resultados que superaram as expectativas do mercado. Ainda assim, as ações da empresa de videochamadas fundada por Eric Yuan afundaram 9,02% para 372,71 dólares, invertendo a tendência do início da sessão após a subida do guidance para 2022, que antecipa agora um aumento das receitas na ordem dos 34%.

Para os analistas do Bankinter, os números divulgados – como por exemplo receitas de 882,5 milhões de dólares (cerca de 800 milhões de euros) foram “muito sólidos, impulsionados pelo forte crescimento do sector de videochamadas, como consequência das restrições de mobilidade implementadas devido à Covid-19”. “A principal incerteza é se poderá manter os atuais ritmos de crescimento uma vez alcançada a imunidade da população. Por conseguinte, a empresa afirma que o seu objetivo é diversificar o seu negócio através de negócios como armazenamento na cloud“, apontam.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a cair mais de 1%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 1,67% para os 62,61 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 1,70% para os 62,61 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,32% face ao dólar, para os 1,2086 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,28% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3962 dólares.