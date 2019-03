Wall Street fecha em queda ainda com os olhos postos na curva de juros

Wall Street registou perdas num dia em que os investidores observam o mercado de dívida pública nos EUA, onde a curva de juros entre títulos de 10 e 3 meses ainda está invertida pela quarta sessão consecutiva. O Dow Jones caiu 0,13% para 25.625,59 pontos; o S & P 500 perdeu 0,46% para 7.643,4 pontos e o Nasdaq caiu 0,63% para 7.643,4 pontos.

Os analistas dizem que Wall Street foi pressionada essencialmente pelos setores farmacêutico, tecnológico e energético.

“Os investidores mostraram-se muito ligados à distorção da estrutura de taxas de juro nos EUA, que trouxe as yields da dívida soberana norte-americana a 10 anos para valores inferiores aos dos bilhetes do tesouro a 3 meses (spread 10A-3m negativo), um padrão que sucede pela primeira vez desde 2007 e é frequentemente encarado como indicador avançado de recessões”, diz o analista da Mtrader Ramiro Loureiro.

Os Estados Unidos diminuíram o défice comercial em janeiro. A Balança Comercial mostrou uma descida do défice em janeiro, de -59,9 mil milhões de dólares para -51,1 mil milhões de dólares (analistas estimavam défice de -57 mil milhões de dólares).

Nutros mercados, o petróleo do West Texas caiu 0,83%, para 59,44 dólares, depois de as resercas semanais de petróleo nos EUA aumentarem em 2,8 milhões, abaixo do esperado aumento de 0,3 milhões.

Por sua vez, o euro desvalorizou 0,16%, para 1,1251 dólares. Finalmente, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos caiu para 2,38%, enquanto o rendimento dos bonds de 2 anos caiu para 2,21% e o dos títulos de três meses caiu para 2,43%.