Wall Street fecha em queda e Uber vai para a bolsa em maio

Wall Street fechou com pequenas perdas. O Dow Jones fechou nos 26.143,05 pontos (-0,05%), o Nasdaq desceu -0,21% para 7.947,4 pontos e o S&P 500 ficou nos 2.888,32 pontos, na semana em que começa a temporada de resultados. Os investidores já digeriram as atas do Fed e os dados da inflação dos EUA publicados ontem e agora estão a aguardar as negociações comerciais entre Washington e Pequim, que avançaram nos últimos dias.

Após o fecho do mercado a notícia principal no mercados dos EUA foi que a Uber já oficializou junto do regulador norte-americano o pedido para entrar em bolsa, avançou a Bloomberg. A Uber pretende entrar em bolsa e arrecadar cerca de 10 mil milhões de dólares.

Antes da temporada dos resultados, com o Wells Fargo e o JP Morgan, os investidores prestaram atenção especial à Walt Disney no seu Investor Day.

Dos EUA chegou a indicação de que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram o valor mais baixo dos últimos 50 anos, mostrando um mercado laboral em pleno emprego. Nesta quinta-feira foi publicado o dado da produção industrial de março, que cresceu 0,6%. Além disso, foram divulgados os dados de pedidos de desemprego na semana passada, que caíram de 204.000 para 196.000. Os dados foram melhores do que o esperado, uma vez que os analistas previram um total de 211.000 solicitações.

O preço do petróleo West Texas caiu 1,55%, para 63,61 dólares. Enquanto isso, o euro desvalorizou 0,16%, para 1,1260 dólares.