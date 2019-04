Wall Street fecha em queda em dia de Morgan Stanley e de Beige Book da Fed

Wall Street negociou com pequenas perdas (Dow Jones: -0,01% para 26.449,5 pontos, Nasdaq: -0,05% para 7.998 pontos, e o S&P 500: -0,23% para 2.900,4 pontos).

Isto no dia em que o Morgan Stanley apresentou os resultados. O banco norte-americano, lucrou 2.336 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, o que equivale a um decréscimo 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme relatado pela entidade. As ações do Morgan Stanley subiram 2,6% na Bolsa de Nova Iorque.

O banco registou receitas de 10,286 milhões de dólares (9.092 milhões de euros) entre janeiro e março, 7% a menos que no mesmo período do ano passado. As receitas de juros aumentaram 4%, enquanto as receitas comissões caíram 8% para 9.272 milhões de dólares (8.196 milhões de euros).

Especial atenção também para Pinterest, que espera entrar no mercado de valores mobiliários com uma capitalização bolsista de mais de 9.000 milhões de dólares, de acordo com a brochura do seu IPO. A empresa definirá o seu preço após o fecho do mercado e pretende ser rentável no mercado ainda este ano, “algo raro” entre as OPVs de tecnologia.

Os mercados foram influenciados pelos dados da China que superaram as previsões e foram bem recebidos pelos investidores. O PIB chinês subiu 6,4% em termos homólogos.

Em termos macroeconómicos, nos EUA, o défice da balança comercial caiu em fevereiro para 49.400 milhões de dólares, abaixo dos 53.500 milhões previstos por consenso.

“Trata-se do 2º mês consecutivo em que o défice da balança comercial norte-americana melhora. Passa de 51,1 mil milhões de dólares para 49,4 mil milhões”, relata o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro.

As exportações líquidas preparam-se para dar um contributo positivo ao PIB do 1º trimestre de 2019. Em 2019 o défice acumulado é de 130,38 mil milhões de dólares, uma descida de 5% face a igual período de 2018.

De salientar que o défice com a China reduziu-se em 9% para os 59,23 mil milhões de dólares.

Hoje foi ainda dia de divulgação do Beige Book da Fed. Nele é confirmado que a atividade económica cresceu a um ritmo moderado em março e início de abril nos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos Estados relatou que o crescimento continuou a um ritmo semelhante ao do relatório anterior, alguns relataram um leve fortalecimento”, disse o documento preparado pelo banco central norte-americano.

Apesar do facto de que os EUA estarem situação de pleno emprego, com uma taxa de desemprego de menos de 4%, as pressões sobre os salários continuam baixas. A maioria dos Estados relatou um crescimento salarial moderado, e os salários dos empregos qualificados e não qualificados, no geral, aumentaram aproximadamente ao mesmo ritmo do início do ano, de acordo com o Beige Book.

Nesse cenário, o emprego continuou a aumentar em todo o país. Nove Estados relataram um crescimento moderado e os outros três relataram um ligeiro crescimento. Em geral, o mercado de trabalho permaneceu apertado, o que restringe a taxa de crescimento.

Sobre o comportamento geral dos preços, o relatório indicou que subiram “modestamente desde o relatório anterior”. As tarifas, os custos de transporte internacional e os aumentos salariais foram frequentemente citados como fatores-chave para o comportamento da inflação, que, no entanto, permanece dentro da meta do Fed de 2%.

Em relação às perspectivas para os próximos meses, o documento mostrou “poucas mudanças”.

Noutros mercados, o petróleo West Texas caiu 0,31% no fecho do mercado dos EUA até aos 63,74 dólares.