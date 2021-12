Wall Street fecha em terreno misto

Os principais índices de ações dos Estados Unidos caíram esta quinta-feira após três dias consecutivos de ganhos alavancados nas notícias positivas sobre a variante Omicron da Covid-19. As atenções dos investidores viraram-se para a evolução da economia interna, nomeadamente no que tem a ver com os dados da inflação e a forma como a Reserva Federak vai atuar sobre ela.

Ações importantes como a Microsoft, Tesla puxaram o mercado para baixo e os índices só não caíram mais porque a Apple e a Meta Platforms registaram movimento contrário.

As ações da fabricante do iPhone subiram e colocaram a empresa a valer 3 biliões de dólares, o que a colocaria na posição de ser a a quinta maior economia do mundo depois da Alemanha. “À medida que a Apple fica cada vez maior, é um lembrete do domínio dessas ações… que pode dificultar as coisas para os investidores que não estão realmente a procurar esses papéis”, disse David Keller, da StockCharts, citado pela agência Reuters.

Os mercados vacilaram desde o final de novembro, quando a última variante foi descoberta, com investidores preocupados com a possibilidade de a Omicron interromper uma recuperação global num momento em que o Fed sinalizou uma redução mais rápida do estímulo monetário para combater o aumento da inflação.

Todos os olhos estão agora voltados para os dados do índice de preços ao consumidor, com previsões a serem conhecidas nesta sexta-feira. Os dados podem fortalecer a possibilidade de um aperto agressivo da política monetária antes da reunião do banco central na próxima semana.

Segundo a Reuters, os economistas preveem que o Fed aumentará as taxas em 25 pontos-base para 0,25-0,50% no terceiro trimestre do ano que vem. No entanto, a maioria deles disse que há o risco de esse aperto chegar mais cedo.

Entretanto, outros dados mostraram na semana passada que os pedidos de subsídio de desemprego caíram 43mil, para 184 mil, o nível mais baixo em mais de 52 anos, o deu algum conforto aos investidores aoo longo da semana – conforto esse que se esvaziou esta quinta-feira.

“Este é um sinal alto e claro de que estamos a avançar em direção a uma recuperação económica total, apesar de alguns solavancos ao longo do caminho”, disse Mike Loewengart, E Trade Financial, também citado pela Reuters.

os principais índices seguem no seguinte registo: o índice S&P 500 está nos 4.673,96 pontos, uma descida de 0,58%; o Nasdaq desceu para os 15.531,11 pontos, caindo 1,62%; e apenas o Dow Jones Industrial Average está em terreno positivo, atingindo 35.819,49 pontos, mais 0,18%.