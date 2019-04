Wall Street fecha em terreno negativo em dia de lucros do Goldman e do Citi

Fraca sessão em Nova-Iorque perante os resultados do Goldman Sachs e Citi “menos entusiasmantes que os revelados na passada sexta-feira pelo JP Morgan”, diz o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro. Ainda na Banca, o Wells Fargo foi revisto em baixa por uma casa de investimento, o que condiciona as ações (+0,37%).

O Dow Jones caiu 0,10% para 26.384,8 pontos; o S&P 500 desceu 0,06% para 2.905,6 pontos e o Nasdaq deslizou 0,10% para 7.976 pontos.

O Goldman Sachs com fraco desempenho em rubricas de receitas trouxe desilusão aos investidores. As ações caíram 3,81%.

O banco americano Goldman Sachs reportou uma quebra de 20% dos seus lucros no primeiro trimestre do ano, tendo superado as estimativas dos analistas, mas em termos de receitas os dados desiludiram.

Também hoje foram conhecidos os resultados do Citigroup, cujo título teve uma ligeira descida na bolsa (-0,059%).

Segundo uma análise do analista da Mtrader, Ramiro Loureiro, “menos ações em circulação e impostos justificam crescimento do EPS (resultado por ação) do Citi”.

O resultado líquido sobe 2% para os 4,71 mil milhões de dólares no 1º trimestre, justificado pelos menores custos e uma menor taxa de imposto. O resultado por ação (EPS) sobe 11% (grande parte justificado pela redução do número de ações em circulação). O produto bancário totaliza 18,6 mil milhões de dólares, em linha com o esperado.

Já as receitas de trading de produtos de renda fixa sobem 1% para os 3,45 mil milhões, acima dos 3,18 mil milhões de dólares esperados. Enquanto o trading de ações contrai 24% para os 842 milhões de dólares (versus 930 milhões esperados). “A queda do produto bancário e as maiores provisões para perdas de crédito impactaram negativamente no crescimento dos lucros, tendo sido compensado por menos impostos e ações em circulação”, diz a Mtrader.

No mercado do petróleo, o crude West Texas cai 0,55% para 63,54 dólares.