Wall Street fecha mista com contas desastrosas da Netflix e à espera de estímulos económicos

Wall Street fechou mista ao mesmo tempo com os investidores susceptíveis ao desastre da Netflix. A popular plataforma de streaming afunda (-6,52%) após decepcionar com suas contas trimestrais.

O Dow Jones caiu -0,23% para 26.672 pontos.

Ao mesmo os investidores estão com a perspetiva de haverem novos estímulos orçamentais e o S&P 500 subiu +0,28% para 3.224,7 pontos e o Nasdaq valorizou também +0,28% para 10.503,2 pontos.

Os EUA estão a ficar sem tempo. A pressão em Washington para aprovar outro pacote de estímulos económicos aumenta. O governo Trump deverá anunciá-lo antes de agosto e a condição é que não exceda um trilião de dólares.

As informações mais recentes, dada pela Bloomberg, sugerem que Trump só assinará um pacote de medidas se incluir um corte nos salários. Isto quando há um aumento do número de novos casos de coronavírus nos EUA que segundo uma contagem da Reuters atingiram os 77 mil, um novo recorde diário.

As más notícias também vêm do FMI. A agência estimou que o PIB dos Estados Unidos sofreu uma contração anualizada de 37% no segundo trimestre de 2020, como resultado da paralisia de parte da atividade económica para tentar conter a pandemia de Covid-19.

Nos negócios e na ausência de empresas que publiquem as suas contas trimestrais nesta sexta-feira, a Netflix é o principal protagonista. O outlook para o 3.ºtrimestre desilude. O resultado ajustado do 2.º trimestre foi de 1,77 dólares por ação, ficando aquém dos 1,93 dólares/ação estimados pelos analistas. As receitas trimestrais cresceram 24,88% em termos homólogos e 6,6% em termos sequenciais, para 6,15 mil milhões de dólares, ultrapassando ligeiramente o consenso dos analistas que apontava para os 6,09 mil milhões.

O resultado líquido ajustado foi de 802,52 milhões de dólares, valor inferior ao esperado pelos analistas (909,75 milhões). No 2.ºtrimestre a empresa registou uma adição líquida de 10,1 milhões de subscritores (-36% face ao trimestre anterior) quando os analistas esperavam um aumento de 8,20 milhões. A Netflix viu um aumento líquido em todas as regiões sendo que a região EMEA foi a única a ficar aquém das expectativas.

Para o 3.ºtrimestre a Netflix espera uma adição líquida de 2,5 milhões de subscritores (a estimativa é de +5,12 milhões) e espera atingir receitas de 6,33 mil milhões de dólares (estimativa é de 6,41 mil milhões). Já para o resultado espera atingir os 2,09 dólares por ação (acima da estimativa dos analista que é de 2,01 dólares/ação).

A Netflix nomeou Ted Sarandos como Co-CEO.

Já a BlackRock reage positivamente (+3,66%) aos números do 2.º trimestre. Os resultados superam estimativas. O resultado ajustado no 2.ºtrimestre foi de 7,85 dólares por ação, superando os 6,97 dólares por ação. O produto bancário cresceu 3,52% em termos homólogos, para 3,65 mil milhões, ultrapassando o consenso dos analistas que apontava para os 3,54 mil milhões de dólares. Os activos sob gestão da gestora de private equity subiram 6,9% para 7,32 triliões. O resultado líquido ajustado aumentou 21,04% para 1,21 mil milhões de dólares (quando a estmativa era de 1,05 mil milhões). A margem operacional ajustada foi de 43,7% (e estimava-se 42,8%). As entradas líquidas nos produtos foram de 100,22 mil milhões de dólares, ficando aquém dos 105,71 mil milhões.

“Foco também para as companhias de cruzeiros depois da CDC ter estendido o período da ordem de proibição nas viagens de cruzeiros até ao fim de setembro”,destaca o analista de mercados do BCP, Ramiro Loureiro.

De notar que a Associação Internacional de Cruzeiros já tinha suspendido as viagens até 15 de setembro.

O analista do Millennium BCP destacou ainda as notas de mercado que dão conta que a Administração de Donald Trump pondera uma proibição de viagens aos membros do Partido Comunista Chinês. Sendo que também está em discussão a negação de vistos a dezenas de milhões de chineses.

O petróleo está em queda. O West Texas no NYMEX cai -0,37% para 40,60 dólares.

O euros aprecia 0,39% para 1,1428 dólares.