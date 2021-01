Wall Street fecha mista com tecnológicas em alta

A bolsa de Nova Iorque encerrou mista a negociação desta segunda-feira, com o Dow Jones a fechar em território negativo.

O S&P 500 avançou 0,38%, para 1.856,14 pontos; o tecnológico Nasdaq ganhou 0,69%, para 13.635,99 pontos; e o industrial Dow Jones caiu 0,12%, para 30.960,26 pontos.

As ações de empresas que atuam em setores cíclicos estiveram entre as mais penalizadas, nomeadamente o setor financeiro e energia, foram as mais penalizadas.

As companhias aéreas também tiveram um desempenho negativo, penalizadas com as restrições ao tráfego aéreo. A American Airlines e a Delta Airlines caíram mais de 2%, enquanto a United Airlines desvalorizou 4%.

O sector da tecnologia esteve em alta, nomeadamente as grandes large cap norte-americanas. A Amazon, a Microsoft, a Apple e a Facebook encerram em alta, enquanto a Alphabet, dona da Google, encerrou em baixa.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a valorizar nos dois lados do Atlântico. Em Londres, o Brent sobe 0,81%, para 57,70 dólares e, em Nova Iorque, o WTI ganha 1,01%, para 52,80 dólares.