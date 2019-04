Wall Street fecha mista em compasso de espera das negociações com a China

O índice industrial Dow Jones caiu 0,30% para 26.179,13 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq teve uma subida de 0,25%, para 7.848,69 pontos, e o S&P 500 se manteve quase estável em 2.867,24 unidades.

Os bons dados sobre a indústria chinesa e norte-americana foram catalisadores de ganhos no arranque da semana, levando o índice S&P 500 a 2,5% de atingir os máximos de sempre, mas no segundo dia da semana o entusiasmo dos investidores refreou-se. As conversações comerciais entre os Estados Unidos e a China serão retomadas amanhã, dia em que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, se desloca a Washington com a sua delegação.

O tombo da Walgreens Boots Alliance (-12,81%) é um dos destaques empresariais após corte de projeções. A empresa desiludiu com as suas estimativas (espera agora uma estagnação do lucro por ação ajustado quando anteriormente antecipava um crescimento entre 7% a 12%) e revê em baixa outlook.

A Lyft, caiu ligeiramente em bolsa, e mantém-se a negociar abaixo do preço do IPO (que foi de 72 dólares), tendo fechado a cotar 68,97 dólares.

Em termos macroeconómicos, as encomendas de bens duradouros nos EUA marcaram o dia. A encomendas de bens duradouros diminuíram 1.60% em fevereiro, face a uma queda esperada de 1.80%. Se excluirmos as encomendas de transportes, as encomendas de bens duradouros, aumentaram 0.10%, em linha com o estimado.

As encomendas de bens duradouros registaram um crescimento homólogo de 1% em fevereiro, um registo abaixo da média do 4º trimestre de 2018 que foi de 5,3%. “As encomendas de bens de equipamento (excluindo componentes mais voláteis), importante tracker no investimento, cresceram 1,9% em termos homólogos. Esta rubrica tem vindo a mostrar abrandamento”, diz o analista Ramiro Loureiro, Analista de Mercados do Millennium investment banking.