Wall Street fecha no verde. GameStop afunda 60% depois do frenesim

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, acompanhando a tendência na Europa, perante uma nova esperança de que o presidente norte-americano dê ‘luz verde’ a um novo pacote de estímulos à maior economia do mundo.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones subiu 1,58% para 30.688 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 somou 1,35% para 3.824,80 pontos. Já o tecnológico Nasdaq avançou 1,56% para os 13.612,78 pontos. Já o Russell 2000 valorizou 0,84% para os 2.147,10 pontos.

A farmacêutica norte-americana Pfizer é uma das cotadas em destaque, depois de ter apresentado contas. A empresa, cujos títulos acabaram por cair 2,25% para 34,99 dólares, reportou um aumento de 3% nas receitas operacionais em 2020, que totalizaram 41,9 mil milhões de dólares (cerca de 34,8 mil milhões de euros), e revelou a previsão de entregar dois mil milhões de doses da sua vacina contra a Covid-19 este ano.

Por outro lado, a GameStop continua as quedas expressivas, perante o desviar de atenção da comunidade Reddit: tombou 59,91% para 90,21 dólares no fecho das negociações de hoje.

“As ações do retalhista de videojogos acabaram por devolver cerca de 80% dos ganhos. A capitalização de mercado atual diminuiu de 26 mil milhões para 7,4 mil milhões de dólares desde os máximos relativos atingidos ao longo da semana passada. As quedas são causadas por uma redução acentuada dos investidores de retalho após muitos deles terem liquidado parte dos seus ganhos”, explicam os analistas da XTB.

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, considera que progresso na vacinação contra o novo coronavírus possa também estar a animar os investidores. “A revelação de que a zona euro terá experimentado uma contração mais leve que o previsto no quarto trimestre ajuda a suportar os ganhos”, referiu, em research.

Nas matérias-primas, a prata – que ontem se destacou com um disparo superior a 10% – afunda agora mais de 9% para 26,602 dólares. Já o valor do ‘ouro negro’ está a subir mais de 2%: o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 2,45% para os 54,86 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 2,27% para os 57,61 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,17% face ao dólar, para os 1,2038 dólares, enquanto a libra esterlina desliza 0,02% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3659 dólares.