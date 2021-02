Wall Street fecha primeira sessão da semana sem tendência definida

O PSI-20 valorizou com as ações da Sonae a liderarem. Na Europa o movimento foi inverso, com as principais praças europeias a fecharem em queda. O mercado de dívida pública regista uma subida, no dia em que Valdis Dombrovskis, deixou claro que os empréstimos do Fundo de Recuperação e Resiliência vão contar para dívida dos países.