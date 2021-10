Wall Street fecha sessão com perdas depois de dados desapontantes do emprego em setembro

Wall Street encerrou a última sessão da semana no vermelho, num dia em que os principais índices tiveram dificuldades em encontrar o rumo depois de um relatório da criação de emprego em setembro bastante mais fraco do que o esperado.

O Dow Jones fechou quase invariável, perdendo apenas 0,03% até aos 34.746,25 pontos. Já o S&P 500 caiu 0,20% até aos 4.390,84, enquanto o Nasdaq foi o mais penalizado, recuando 0,51% até aos 14.579,5 pontos.

A economia norte-americana acrescentou apenas 194 mil empregos em setembro, segundo os dados do Departamento do Trabalho conhecidos esta sexta-feira, um valor que fica bastante aquém das expectativas dos analistas do Dow de 500 mil. Ainda assim, e apesar do sinal relativo à recuperação na maior economia do mundo que estes números fornecem, alguns investidores terão respirado de alívio, dado o foco colocado recentemente pela Fed no mercado laboral.

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, reiterou repetidas vezes que o início do tapering, a descida gradual do montante em ativos comprado mensalmente por um banco central, só ocorreria após “progressos substanciais” no mercado de trabalho, algo que acabou por não se verificar nos números de setembro.

No entanto, a noção de muitos analistas é a de que o anúncio estará inevitavelmente para breve, até porque outros indicadores do mercado de trabalho apontam para alguma vitalidade, como a queda da taxa de desemprego dos 5,2% para os 4,8% ou a subida expressiva dos salários.

Os títulos do Tesouro norte-americanos parecem refletir já essa perceção por parte do mercado, com os juros a 10 anos a subirem até aos 1,6% na sessão O sector tecnológico acabou por refletir a indecisão dos investidores com o impacto do emprego de setembro, com Alphabet, Netflix e Facebook a avançarem abaixo dos 0,35%, enquanto Amazon, Apple e Tesla encerraram no vermelho.

Já sectores procíclicos como o financeiro ou o energético fecharam o dia em alta, sobretudo este segundo, depois do barril de petróleo Brent ter alcançado novamente o terreno dos 80 dólares.